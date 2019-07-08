Гендиректор "Уральских авиалиний" ожидает увеличение прибыли в 2019 году более чем вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Прибыль авиакомпании "Уральские авиалинии" по итогам 2019 года может составить 1 млрд рублей, что более чем в два раза превысит показатель за 2018 год, сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор компании Сергей Скуратов.

Согласно годовому отчету, чистая прибыль компании по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2018 году сократилась до 415,4 млн рублей с 3,6 млрд рублей, полученных годом ранее.

Скуратов сообщил, что компания понесет "некоторые убытки" после ограничения на полеты в Грузию, однако их возместит государство. Ранее "Уральские авиалинии" выполняли 41 рейс в неделю из России в эту страну. На текущий момент компания возвращает авиабилеты в плановом режиме, ажиотажа нет.

В июне в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. С этого же дня вступило в силу и решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.