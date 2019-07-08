Власти Екатеринбурга договорились с НПО автоматики о создании "Умного города"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга и Научно-производственное объединение (НПО) автоматики им. академика Н. А. Семихатова подписали на промышленной выставке ИННОПРОМ соглашение о стратегическом партнерстве по созданию городской инфраструктуры по проекту "Умный город", сообщила в понедельник пресс-служба объединения.

"Сотрудничество подразумевает организацию интеллектуального пространства, включающего в себя системы управления потоками личного, служебного и общественного транспорта, интеллектуальное парковочное пространство и системы планирования маршрутной дорожной сети", - говорится в сообщении.

По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, подписание соглашения - только начало сотрудничества. "НПО автоматики на серьезном уровне работает над развитием космических технологий. Сегодня эти технологии пришли в город. Мы видим их в трамваях, системах управления транспортом и системах диспетчеризации инженерных сетей Екатеринбурга", - цитирует пресс-служба мэра.

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (входит в госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.