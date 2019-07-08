Polymetal планирует запустить обогатительную фабрику на Урале в 2022-2023 годах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Компания Polymetal планирует в 2022-2023 годах запустить предприятие по подготовке и переработке минерального сырья в городе Краснотурьинск на севере Свердловской области. Об этом в понедельник сообщил ТАСС управляющий директор "Краснотурьинск-Полиметалл" Андрей Лисицын после подписания соглашения с Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ) о сопровождении инвестпроекта на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"В последние годы компания открыла и разведала ряд новых полиметаллических месторождений. Золотосодержащие руды этих месторождений будут переработаны на мощностях действующего производства - АО "Золото Северного Урала", а руды, содержащие медь, цинк и другие цветные металлы, требующие технологию флотационного обогащения, будут перерабатываться на мощностях нового предприятия - ООО "Краснотурьинск-Полиметалл". По срокам ожидаем запуск фабричного передела на первом добытом сырье в 2022-2023 году, на сегодняшний день планируемый объем инвестиций - 3,6 млрд рублей", - сказал Лисыцын, уточнив, что на первом этапе будет создано около 150 рабочих мест.

Гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик выразил надежду, что Polymetal благодаря уникальным технологиям сможет реализовать свой проект, что, в свою очередь, приведет новых резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Мощность обогатительной фабрики, которая будет перерабатывать сырье с четырех уральских месторождений полиметаллических руд, составит 450 тыс. тонн в год. Полученные на предприятии концентраты будут поставляться на переработку как на российские предприятия, так и на экспорт.

Краснотурьинск - первая ТОСЭР на Урале. Благодаря этому статусу, полученному 19 сентября 2016 года, в городе планируется создать более двух тысяч новых рабочих мест. В моногороде реализуется проект по созданию индустриального парка "Богословский". Запланированный объем инвестиций в проект до 2020 года - 12 млрд рублей.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков с активами в России и Казахстане. В 2018 году компания произвела 1,56 млн унций золотого эквивалента.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.