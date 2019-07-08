Бизнесмену из "списка Титова" отказали в регистрации на довыборах в Госдуму

"Сергею Капчуку отказано в регистрации на довыборах в Госдуму по Серовскому округу, так как с момента погашения его судимости прошло менее 10 лет. Его судимость была погашена 29 мая 2019 года", - сказали в пресс-службе, добавив, что у бизнесмена есть десять дней на обжалование решения комиссии.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области отказала в регистрации на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу бизнесмену из так называемого лондонского списка уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова Сергею Капчуку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

В отношении Капчука, который ранее был депутатом палаты представителей Свердловской области, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд рублей. В течение 15 лет он находился за границей и вернулся в июне 2018 года. В мае этого года суд приговорил его к двум годам заключения условно, после чего освободил от наказания в соответствии с амнистией.

В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Довыборы пройдут в единый день голосования, 8 сентября этого года.

Так называемый список Титова был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. В списке приведены имена порядка 40 человек.