Пожарные ликвидировали возгорание автоцистерн в промзоне поселка под Сургутом

ТАСС, 8 июля. Пожарные ликвидировали возгорание автоцистерн на площади свыше 100 кв. м в промышленной зоне поселка Солнечный Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), сообщается в понедельник на сайте регионального ГУ МЧС.

"В 18:21 [16:21 мск] - ликвидация открытого горения на площади 102 кв. м. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании автомобилей с емкостями с горючим поступила в оперативные службы в 16:31 (14:31 мск). Как отметили в региональном главке МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 23 человека личного состава и семь единиц техники.