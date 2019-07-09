РЖД обеспечат работу проблемного перехода на ж/д станции "Тамерлан" в Челябинской области

Жители села Варна Челябинской области 20 июня на прямой линии рассказали президенту о небезопасных условиях пересечения железнодорожных путей на станции "Тамерлан". Позже пресс-служба Южно-Уральской железной дороги сообщила, что компания не будет строить дополнительный пешеходный переход на станции из-за незначительного потока пешеходов. Следователи СК РФ возбудили по обращению на прямую линию уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

ТАСС, 9 июля. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) обеспечит соблюдение всех процедур работы пешеходного перехода на железнодорожной станции "Тамерлан", о проблемах на котором ранее заявляли в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил ТАСС врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

"Российские железные дороги гарантировали, что они будут соблюдать все необходимые процедуры, имеется в виду, <…> будут обеспечены все сигнальные, контрольные мероприятия, чтобы такой ситуации (получения травм при переходе - прим. ТАСС) не было. <…> Но мы будем наблюдать, как эта ситуация будет развиваться дальше", - рассказал Текслер.

При этом врио губернатора отметил, что люди правильно подняли вопрос о ситуации на переходе.

"Было нарушение процедур, которые там существуют. Я лично говорил по этому поводу с Белозеровым (глава РЖД - прим. ТАСС). Так что РЖД там <…> обеспечивают работу", - добавил Текслер.

Село Варна - административный центр Варненского района на юге Челябинской области, в 217 км от Челябинска. В населенном пункте проживает около 10 тыс. человек. В селе расположена железнодорожная станция "Тамерлан", интенсивность движения через станцию составляет порядка 60 поездов в сутки.