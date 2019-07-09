Текслер: проблему рыбалки на челябинских водоемах помогут решить законодательные изменения

ТАСС, 9 июля. Законодательные изменения могут помочь решить проблему рыбной ловли на арендованных озерах в Челябинской области, сообщил во вторник ТАСС врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

В июне группа рыбаков записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину, где рассказала о том, что арендаторы водных объектов в Челябинской области требуют с рыбаков деньги за право ловить рыбу в водоемах. Это приводит к конфликтам, иногда с применением физической силы. Прокуратура организовала проверку по обращению граждан.

"Ситуация, насколько мне известно, <…> там нормализовалась, но <…> мы еще дополнительно проанализируем. Я считаю, что можно смотреть на предмет некой законодательной инициативы, которая вот эти вещи бы регулировала. <…> Мне кажется для обычных рыбаков, которые живут там в соседней деревне уж точно никаких ограничений быть не должно", - сказал Текслер.

При этом врио главы региона пояснил, что запрет был установлен в рамках федерального законодательства, и у арендаторов водоемов было соответствующее право.

"Часть водных водоемов сдается в пользование, делает это Нижнеобское управление - федеральная структура, это делается для промышленной ловли рыбы: там сначала зарыбляется [водоем] необходимым образом, потом осуществляется улов соответствующий. И, собственно, вот эти арендаторы водоемов вкладывают туда средства. Некоторые из них, не все, кстати, <…> с местными рыбаками не могут договориться. <…> И, в общем, у них на это право, как я понимаю, с точки зрения федерального законодательства, есть. То есть это такая нестыковка", - пояснил он.

Текслер добавил, что уже поручил проанализировать ситуацию на предмет нарушений со стороны арендаторов водоемов. "Когда я об этой теме узнал, первое, что я сказал сделать, проанализировать, нет ли нарушений у арендаторов, чтобы инициировать процедуру расторжения, второе - это все-таки сесть за стол переговоров. Я считаю, что обычных рыбаков с удочками можно спокойно пускать. Не вижу тут риска", - отметил он.