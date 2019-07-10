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Четыре человека погибли в ДТП в Курганской области

Среди них семилетний ребенок
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© УГИБДД УМВД Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, погибли в ДТП с участием большегруза в Курганской области. Об этом сообщается в среду на сайте регионального УГИБДД УМВД.

"Водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-2108", потерял контроль над управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Volvo FH с полуприцепом. <...> В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В числе погибших женщина 1947 года рождения и мальчик 7 лет. Водитель большегруза не пострадал. "Движение на автодороге частично затруднено", - сообщает сайт.

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