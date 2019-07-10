Эксперт: санкционные ограничения не помешают сотрудничеству Свердловской области и Ирана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Санкционные и экономические ограничения, с которыми сталкивается Иран, не помешают развитию сотрудничества предприятий страны с компаниями Свердловской области, сообщил в среду президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин на Российско-иранском промышленном форуме.

"Серьезное развитие наших отношений осложняется двумя факторами - некоторыми ограничениями в сфере финансовых расчетов и очень заметным, серьезным санкционным и экономическим давлением со стороны ряда зарубежных стран. Это очень неудобно, но преодолимо. Уральская торгово-промышленная палата сегодня отрабатывает с Ираном механизмы преодоления этих ограничений", - сказал он.

Президент УТПП добавил, что предприятия Свердловской области проявляют большой интерес к связям с бизнес-сообществом Ирана.

"Ряд наших крупных предприятий уже сотрудничает с Ираном. Мы видим расширение сфер сотрудничества: к традиционным металлургии, нефтехимии, машиностроению добавляются новые наукоемкие сферы - фармацевтика, информационные технологии. Мы можем многое предложить друг другу, это подтверждает растущий товарооборот, по состоянию на 2018 год он вырос на 8%. Это очень позитивный фактор, но потенциал нашего сотрудничества гораздо выше", - считает Беседин.

Российско-иранский промышленный форум проходит 10 июля в рамках выставки ИННОПРОМ. Делегация иранской стороны включает в себя представителей иранских властей, профессиональных объединений и более 70 высокотехнологичных компаний страны.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.