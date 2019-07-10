Венгерские специалисты профинансируют реконструкцию медицинского центра на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Венгерская компания "Полюс" профинансирует реконструкцию свердловского специализированного центра медицинской реабилитации "Озеро Чусовское". Соответствующее соглашение было подписано директором компании Хорватом Ласло и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым на площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ в среду.

"Губернатор Евгений Куйвашев и исполнительный директор венгерской компании "Полюс" Хорват Ласло 10 июля на площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ договорились о сотрудничестве в сфере развития медицинских технологий. Компания "Полюс" в намерена выступать в качестве инвестора или соинвестора инфраструктурных проектов в здравоохранении Свердловской области <…> и технологической базы областного специализированного центра медицинской реабилитации "Озеро Чусовское", - сообщили в региональном департаменте информационной политики.

"Озеро Чусовское" - это современный лечебный комплекс, оснащенный по последнему слову медицинской техники, расположенный на территории природного комплекса озера Чусовское.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.