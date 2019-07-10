Предприятия на Урале разработают медицинское оборудование по заказу университета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля /ТАСС/. Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) инициирует создание нового медицинского оборудования при участии Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) и двух производственных предприятий региона. Об этом в среду сообщила ТАСС ректор УГМУ Ольга Ковтун после подписания серии соглашений на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"У нас есть задание от Министерства здравоохранения РФ <…> по изменению или даже созданию новых приборов, оборудования, которое бы отвечало задачам отрасли. <…> Мы взяли таких мощных производителей как "Вектор" и Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), соединили с нашим УрГАХУ, и мы, медики, ученые, будем формировать заказ на создание новых проектов", - сказала Ковтун.

Она уточнила, что разработки будут направлены на решение в том числе таких задач, как противодействие старению, ранняя диагностика заболеваний, доставка лекарств непосредственно в поврежденные органы и геномное редактирование. Первые результаты совместной работы могут появиться уже через три года, добавила ректор университета.

Как пояснил ТАСС заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности и маркетингу УОМЗ Владимир Пелихов, предприятие специализируется на неонатальном оборудовании, то есть оборудовании для новорожденных. Благодаря сотрудничеству с медуниверситетом завод рассчитывает как усовершенствовать уже выпускаемые приборы, так и пополнить существующую линейку новыми.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.