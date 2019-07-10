Свердловские предприниматели получат поддержку при создании франшиз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Предприниматели в Свердловской области получат поддержку при использовании франшизы для ведения своего бизнеса, а также при создании бизнеса под уже существующими брендами. Соответствующее соглашение подписали в среду директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла и региональный представитель Российской ассоциацией франчайзинга Андрей Разуваев на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"Соглашение, которые мы подписали, говорит о более глубокой работе по развитию франчайзинга в Свердловской области. Запланировано большое количество разноплановых мероприятий, начиная от обучающих курсов, заканчивая инструментами создания франчайзинговых стратегий для молодых предпринимателей. Мы надеемся, эффект себя не заставит ждать, и в ближайшее время мы будем готовы вас познакомить с новыми франчайзерами Свердловской области", - сказал Разуваев после подписания соглашения.

По словам Суллы, создание бизнеса под зонтичным брендом - хороший инструмент для начинающих предпринимателей. "Многие вещи уже решены, и это позволяет хорошо начать свой бизнес и нести меньше потерь. Второй важный момент касается стандартов. Мы надеемся, что сотрудничество с ассоциацией поможет нам подтянуть уровень создаваемых бизнесов в небольших городах Свердловской области, чтобы уровень жизни на этих территориях тоже приближался к более высоким стандартам", - отметил он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.