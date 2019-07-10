В муниципалитетах Югры на мусорных контейнерах установят "умные" датчики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) планируют в 2019 году в пилотных муниципалитетах испытать эффективность работы датчиков наполняемости мусорных контейнеров, которые позволят оптимизировать работу регионального оператора и контролировать своевременный вывоз мусора. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев в ходе пресс-конференции в среду на площадке международного промышленного форума ИННОПРОМ.

"Мы такую задачу перед собой ставим [в 2019 году]. Но это надо отработать на пилотных проектах и посмотреть, как это работает. Поскольку стоимость таких датчиков соответствует стоимости самого контейнера. Мы предполагаем, что при работе с такими датчиками можно будет исключить холостые пробеги транспорта, перевозящего мусор. Но на пилотных территориях мы обязательно будем отрабатывать", - сказал Забозлаев.

По его словам, задачу по установке этих датчиков поставила губернатор Югры Наталья Комарова. В настоящее время власти решают вопрос, в каких конкретно муниципалитетах появятся датчики.

Датчики наполняемости позволяют вести контроль на трех уровнях, один из которых - регоператор. Он смотрит за вывозом мусора, за наполняемостью и может оптимизировать затраты на пробег мусоровозов. Также с помощью системы следить за вывозом мусора могут и представители управляющих компаний и муниципалитета, который контролирует весь процесс.

Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ-2019" проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.