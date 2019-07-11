Около 650 жителей Свердловской области остаются без электроэнергии после непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Энергетики восстанавливают электроснабжение в Кушвинском городском округе Свердловской области, где 10 июля сильный ветер и дождь оставили без света почти 300 частных домов. В данный момент без электроэнергии остаются около 650 жителей, сообщили в пресс-службе компании "Облкоммунэнерго", которая обслуживает поврежденные сети.

"От стихии пострадали четыре участка линий электропередачи, еще семь - это распределительные сети. Ветер был такой силы, что тополя, которые растут вблизи линий электропередачи, падали на них. В поселке Южный даже сорвало крышу с дома, в итоге пострадали и наши электросети, и газопровод. За ночь мы восстановили высоковольтные линии, это позволило запитать порядка 1300 потребителей", - приводит пресс-служба слова начальника Кушвинского РКЭС АО "Облкоммунэнерго" Сергея Вологжанина.

В пресс-службе добавили, что без электроэнергии остаются около 650 жителей Кушвы. "В настоящее время на месте аварий работают оперативно-восстановительные бригады и спецтехника, задача которых - оперативно вернуть электроснабжение в дома обесточенных потребителей. Прежде чем приступить к ремонтным работам, энергетикам необходимо расчистить провода от поваленных деревьев. Устранить последствия ураганного ветра сотрудники территориального подразделения планируют до конца дня", - добавили в компании.