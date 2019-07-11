Частные инвестиции в индустриальный парк "Богословский" на Урале превысили 2 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Объем частных инвестиций в индустриальный парк "Богословский", созданный на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Краснотурьинск в Свердловской области, превысил 2 млрд рублей. Об этом в среду сообщил ТАСС гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик на международной промышленной выставке ИННПРОМ.

"Это молодая индустриальная площадка. Корпорация вкладывает большие усилия в ее развитие. При вложениях бюджета в инфраструктуру немного больше чем 900 млн рублей частные инвестиции составили уже более 2 млрд рублей", - сказал Прачик, уточнив, что на данный момент в индустриальном парке работают девять компаний, в том числе по производству кабельной продукции и ремонту авиационных двигателей.

По его словам, наполнить парк новыми производствами поможет Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), соглашение с которым подписано на ИННОПРОМе в среду. Как отметил первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов, союз рассчитывает привлечь на площадку в том числе высокотехнологичные компании, которые могли бы удержать в городе молодежь. "У нас есть система работы с малым и средним бизнесом, есть комитеты, которые посвящены этой тематике, есть СМИ, есть ивенты - это те инструменты, которые мы будем использовать для привлечения инвесторов", - пояснил ТАСС Черепанов.

Территория опережающего социально-экономического развития в Краснотурьинске Свердловской области - первая ТОСЭР на Урале. Благодаря этому статусу, полученному 19 сентября 2016 года, в городе уже создано около 300 рабочих мест. В моногороде при поддержке Корпорации развития Среднего Урала реализуется проект по созданию индустриального парка "Богословский" на территории 86 га.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.