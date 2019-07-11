Избирком Екатеринбурга отказал в проведении референдума по скверу, где хотели строить храм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Екатеринбурга отказала инициативной группе в проведении референдума о статусе земельного участка на месте сквера на Октябрьской площади, где ранее предлагалось построить храм Святой Екатерины (за восстановление у земельного участка статуса "земель общего пользования" или за сохранение у земельного участка статуса "земли религиозного назначения"). Заявка инициативной группы отклонена в связи с несоблюдением требований законодательства при ее подаче, сообщил ТАСС председатель екатеринбургского избиркома Вадим Антошин в четверг.

В феврале статус земельного участка на Октябрьской площади был изменен с "территории общего пользования" в "зону объектов религиозного назначения". Шестнадцатого июня Екатеринбургская епархия отказалась строить собор в сквере, площадка будет исключена из опроса, который готовит рабочая группа. 25 июня избирком отказался зарегистрировать заявку группы от 11 июня о проведении референдума по вопросу строительства в сквере из-за допущенных авторами ошибок. 27 июня инициативная группа горожан направила в избирком заявку на проведение референдума о статусе земельного участка на Октябрьской площади.

"Избирательная комиссия отказала инициативной группе в проведении референдума в связи с несоблюдением требований законодательства", - сказал Антошин, уточнив, что в документах, поданных инициативной группы в избирком, был неверно указан адрес места жительства одного из членов группы.

Ранее избирательная комиссия Екатеринбурга отказала инициативной группе в проведении референдума по вопросу строительства храма Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади. Тогда инициативная группа предлагала вынести на референдум вопрос о сохранении сквера на Октябрьской площади или же строительства храма на этом же месте.

Рабочая группа при гордуме определила три площадки для включения в опрос - участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на месте снесенной телебашни. Позднее глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил исключить из списка площадку, на которой раньше располагалась телебашня, так как там планируется возвести ледовую арену на 15 тыс. зрителей.

О протесте

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства. Позднее рабочая группа назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.