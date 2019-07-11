Медуниверситет и завод на Урале планируют создать препараты для снижения смертности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) и завод "Медсинтез" (город Новоуральск, Свердловская область) объединят усилия для создания препаратов, направленных на снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сообщила в четверг ТАСС ректор УГМУ Ольга Ковтун после подписания соответствующего соглашения на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"Мы надеемся, что новый виток наших отношений создаст спектр новых препаратов. Это, прежде всего, препараты, которые будут направлены на снижение смертности от главных причин - сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний. И это новые методы доставки этих лекарственных средств, потому что важно ведь не только сделать препарат, но и сделать так, чтобы он был доставлен к тому органу, в ту систему, где это особенно требуется", - сказала Ковтун.

Как отметил после подписания соглашения председатель совета директоров завода "Медсинтез" Александр Петров, предприятие и университет уже сотрудничали при проведении клинических испытаний субстанции инсулина "Росинсулин" и противовирусного препарата "Триазавирин". Новые препараты появятся через шесть-семь лет, уточнил он ТАСС.

Завод "Медсинтез" создан в 2003 году, входит в Уральский биомедицинский кластер, объединяющий более 20 компаний-участников, и специализируется на производстве фармацевтической продукции. На заводе функционирует производство инфузионных растворов, готовых форм генно-инженерного инсулина человека, твердых и жидких форм лекарственных препаратов. Помимо изготовления лицензированных препаратов завод занимается созданием новых лекарственных средств.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.