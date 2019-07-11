Свердловские власти планируют включить в число временных полигонов ТКО более 20 объектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют включить в число временных полигонов для твердых коммунальных отходов (ТКО), которые смогут работать до 2023 года, более 20 свалок мусора. Об этом в четверг сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов при обсуждении нацпроекта "Экология" в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

С 1 января 2019 года в России стартовала реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой только объекты, вошедшие в Государственный реестр объектов размещения отходов, имеют право принимать мусор. На конец 2018 года в регионе было 386 свалок и полигонов, которые принимали отходы.

"У нас это число сократилось до 37. Соответственно, транспортная составляющая выросла в разы. <...> Поэтому мы активно сейчас пытаемся включить в этот госреестр объекты - новые полигоны, четыре уже включено, еще три-четыре в работе в Росприроднадзоре. Но, благодаря поправкам в закон, еще порядка 25 объектов мы планируем включить во временные объекты размещения отходов до 2023 года", - сказал Свалов.

По его словам, эти объекты будут работать до 2023 года, а после этого они прекратят прием отходов. "Это сделано для того, чтобы мы успели построить систему с нуля по сортировке отходов, по направлению на переработку", - пояснил замминистра.

Свалов также сообщил, что проекты строительства мусоросортировочных комплексов в Нижнем Тагиле и в Красноуфимске планируется направить на государственную экологическую экспертизу до конца 2019 года.

"К осени мы ждем первый вариант проекта [по Нижнему Тагилу] для того, чтобы запустить на общественное обсуждение, и документы до конца года пойдут на государственную экологическую экспертизу. Там будут строиться и полигон, и мусоросортировочный комплекс. <…> По Красноуфимску <…> проект по полигону и по мусоросортировочному заводу емкостью 100 тыс. тонн готов, прошел общественное обсуждение и, надеюсь, на следующей неделе с учетом замечаний общественности пойдет на государственную экологическую экспертизу", - сказал замминистра.

Мощность завода в Нижнем Тагиле составит 185 тыс. тонн. Всего, по словам Свалова, регион планирует построить 12 мусоросортировочных комплексов.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.