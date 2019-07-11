Оркестр филармонии выступил на вокзале Екатеринбурга перед фестивалем "Безумные дни"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Любительский духовой оркестр свердловской филармонии выступил на перроне железнодорожного вокзала в Екатеринбурге перед открытием международного музыкального фестиваля "Безумные дни". Об этом ТАСС сообщил директор оркестра Семен Рывкин.

Екатеринбург является единственным российским городом, принимающим фестиваль "Безумные дни". В этом году его лейтмотивом станет "Музыка странствий".

"Сегодня перед открытием фестиваля "Безумные дни" на железнодорожном вокзале прошел концерт любительского духового оркестра свердловской филармонии, посвященный "Музыке странствий". Вокзал является местом, где начинается странствие путешественников. Кроме того, нашим концертом на вокзале мы символично встретили гостей и участников фестиваля", - сказал Рывкин.

На перроне железнодорожного вокзала оркестр исполнил вальс из кинофильма "А зори здесь тихие" композитора Кирилла Молчанова, марш "Будапешт" Семена Чернецкого, попурри на темы группы The Beatles и другие музыкальные произведения.

В этом году к традиционным концертным площадкам фестиваля "Безумные дни" - Большому и Камерному залам Свердловской филармонии, Театру Юного зрителя, залам Дома музыки, Учебного театра Театрального института, Камерного театра Объединенного музея писателей Урала и Залу Маклецкого - присоединится и "Дом Печати", вместе с которым в программе фестиваля впервые появятся концерты "клубного" формата. Всего концерты "Безумных дней" собрались послушать более 31 тыс. человек, уточнили ТАСС в пресс-службе свердловской филармонии.

"Безумные дни" - международный музыкальный фестиваль, проходящий с 1995 года во Франции, а позже в Испании, Бразилии, Японии, Польше и России. В этом году фестиваль в Екатеринбурге пройдет с 12 по 14 июля, в его рамках состоятся 120 концертов.