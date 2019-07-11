Уральский лагерь для талантливых школьников реконструируют в 2020 году под "Сириус"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Загородный центр "Таватуй" под Екатеринбургом, на базе которого проходят Уральские проектные смены, получит новый лабораторный корпус после реконструкции в 2020 году. Это изменение сделает "Таватуй" полноценным аналогом "Сириуса", сообщил на дискуссии "Интегрированные решения в образовательном пространстве: региональный опыт", которую на полях ИННОПРОМ проводил Уральский федеральный университет, директор екатеринбургского Дворца молодежи Константин Шевченко.

"Мы планируем, что это [окончание реконструкции] будет 2020 год, потому что 2019 год будет потрачен на подготовку проектной документации. Самая главная идея, которая будет заложена в "Таватуй" - это комфортное проживание для детей, потому что это загородный образовательный центр. Кроме этого, там будет инфраструктура для тех направлений, о которых я сказал: это наука, дополнительный лабораторный корпус и усиление материальной базы прежде всего. По направлению спорт - это, как минимум, новый спортивный комплекс и спортивные объекты", - сказал Шевченко ТАСС.

Он добавил, что уникальной деталью "Таватуя" как уральского аналога "Сириуса" станет введение направления народных промыслов. "Сегодня в Свердловской области это трепетно сохраняется и популяризируется, поэтому народные промысле будут также поддержаны", - сказал он.

По словам заместителя первого проректора, руководителя Школы талантов УрФУ Надежды Терлыги, проектные смены дают школьникам возможность погрузиться профессию и стать успешным в выбранной специальности. "На пути воспитания нового человека мы должны дать возможность нашим ребятам пройти вот эти профессиональные пробы. И вот, погружая в ту специально организованную среду, в это средовой формат, мы даем возможность нашим школьникам не только получить эту профессиональную пробу, но и в ней жить, остаться и стать успешным в своей профессиональной деятельности", - сказала Терлыга.

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует образовательный фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Ежемесячно в центр приезжают 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 педагогов и тренеров, повышающие свою квалификацию.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.