Институт биомедицины войдет в состав Университетского центра к Универсиаде в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Институт биомедицины станет частью Университетского центра, который будет построен к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщил на дискуссии "Создание новых фармацевтических препаратов: в поисках точек роста", которую на полях ИННОПРОМ проводил Уральский федеральный университет, первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

"Было широкое обсуждение, что это за центр, на что он будет направлен и, собственно говоря, я думаю нам предстоит еще выбрать те направления, которые будут в ближайшие десятилетия актуальными и востребованными. <…> Договорились, что будем открывать Институт биомедицины на этой территории", - сказал Кортов, подчеркнув, что центр будет создаваться как объект Универсиады.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерацией университетского спорта (FISU). Ранее сообщалось, что четыре спортивных объекта УрФУ (стадион, легкоатлетический манеж, бассейн и спортивный комплекс игровых видов спорта) будут подготовлены к проведению соревнований. В июне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сказал, что подготовка инфраструктуры летней Универсиады в городе должна быть завершена в первом квартале 2023 года.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.