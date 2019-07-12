Российский квартет саксофонистов открыл фестиваль "Безумные дни" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Российский квартет саксофонистов открыл в пятницу в Екатеринбурге международный музыкальный фестиваль "Безумные дни".

Екатеринбург - единственный российский город, принимающий этот фестиваль. В этом году его лейтмотивом стала "Музыка странствий". "Безумные дни" - международный музыкальный фестиваль, проходящий с 1995 года во Франции, а позже в Испании, Бразилии, Японии, Польше и России. В этом году в Екатеринбурге он пройдет в пятый раз с 12 по 14 июля, в его рамках состоятся 120 концертов.

"Тема "Музыка странствий" была выбрана неслучайно: многие известные композиторы часто совершали путешествия, чтобы познакомиться с культурой других стран", - пояснил на пресс-конференции продюсер, создатель и художественный руководитель фестиваля Рене Мартен.

В этом году к традиционным концертным площадкам фестиваля присоединится "Дом печати", вместе с которым в программе фестиваля впервые появятся концерты "клубного" формата.

Фестиваль "Безумные дни" в Екатеринбурге, как ожидается, посетят более 33 тыс. человек, заявил первый заместитель директора Свердловской филармонии по творческой деятельности Рустем Хасанов. На фестивале выступят 800 музыкантов из России, Франции, Португалии, Японии, Швейцарии, Сербии, Украины, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

Российский квартет саксофонистов состоит из выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных. Ансамбль - лауреат телевизионного проекта "Квартет 4x4" на канале "Культура", победитель первого международного конкурса ансамблей "Национальная коллекция". Квартет активно гастролирует по России, Италии, Германии, Азербайджану и Белоруссии. В репертуаре - произведения от барокко до джаза.