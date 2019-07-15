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Двум жителям Челябинска предъявлено обвинение в краже более 10 млн рублей из банкоматов

Следствие предполагает, что всего мужчины совершили более 15 краж

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Полиция в Челябинске предъявила двум местным жителям обвинение в краже более 10 млн рублей из банкоматов в Челябинской и Курганской областях, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области.

"В настоящее время с обвиняемыми проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям. Они оказывают содействие органам предварительного следствия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, двое жителей Челябинска 1981 и 1984 годов рождения подбирали ключи и проникали в помещения с банкоматами. Аппараты они вскрывали, применяя силу. Ущерб от их противоправных действий составил более 10 млн рублей. У следствия есть основания полагать, что гражданами совершено более 15 краж.

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