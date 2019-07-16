В Челябинской области задержали подозреваемого в лжеминировании детдома

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали жителя Еманжелинского района Челябинской области, который подозревается в том, что сделал ложное сообщение о заложенной бомбе в детском доме "Надежда". Возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам во вторник пресс-служба управления ФСБ России по региону.

В пресс-службе управления ТАСС рассказали, что ложное сообщение о взрывном устройстве в детском доме "Надежда" в поселке Зауральский поступило в дежурно-диспетчерскую службу Еманжелинска на прошлой неделе. В учреждение оперативно выезжали сотрудники правоохранительных органов, но при обследовании здания и прилегающей территории признаков подготовки диверсионно-террористического акта обнаружено не было.

"УФСБ России по Челябинской области в результате совместных с региональными ГУ МВД России и Росгвардией оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан житель Еманжелинского района, сообщивший в дежурно-диспетчерскую службу о заложенном взрывном устройстве в детском доме. <...> Задержанным оказался ранее судимый за кражу, разбой и угон автомобиля гражданин. В отношении него отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") УК РФ", - говорится в сообщении.