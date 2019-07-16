Площадь лесных пожаров в Югре снизилась за сутки в три раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июля. /ТАСС/. Лес горит на площади 8,9 га в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается во вторник на сайте регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

"На данный момент два действующих лесных пожара [в Югре] на площади 8,9 га [в Самаровском и Сургутском лесничествах]. Лес горит в Сургутском и Ханты-Мансийском районах", - уточнили ТАСС в ведомстве.

В понедельник, 15 июля, в регионе действовал один лесной пожар в Белоярском районе на площади 27 га. По данным регионального управления МЧС, он ликвидирован.

Во всех районах округа объявлены первый - третий классы пожароопасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрированы 83 лесных пожара на общей площади 1 тыс. 612,61 га. Основные причины - нарушение жителями правил пожарной безопасности в лесах и грозы. В 2018 году на аналогичную дату в регионе произошло 77 лесных пожаров на общей площади чуть более 2 тыс. 436,72 га.