Спасенный из-под завалов в Магнитогорске ребенок прошел второй курс реабилитации

Ваня Фокин, которому на момент ЧП было чуть более десяти месяцев, провел под завалами 35 часов при температуре минус 25 градусов. С диагностированными закрытой черепно-мозговой травмой, переохлаждением и обморожением, сочетанными травмами мальчик был доставлен спецбортом в Москву, в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Врачам удалось спасти от ампутации обмороженную ногу мальчика. Вернувшись в Магнитогорск, Ваня прошел курс реабилитации, затем еще один - в Челябинске.

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Годовалый Ваня Фокин, спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года после взрыва произошло обрушение подъезда, прошел после полученного обморожения второй курс реабилитации. Ребенок чувствует себя хорошо, сообщила ТАСС его мама Ольга Фокина в среду.

"Да, прошел еще один курс в Челябинске, все нормально. Ножка не беспокоит, боли нет, но ставит ее пока неправильно. Врачи говорят, что нужно время", - сказала Фокина.

Ранее сообщалось, что в Челябинской областной детской клинической больнице для ребенка изготовили ортез-аппарат для фиксации стопы в правильном положении. По мнению врачей, если в течение года проводить своевременную реабилитацию, то это позволит надеяться на полное восстановление.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек. Позже при разборе завалов сотрудники МЧС спасли еще шестерых, среди которых был и Ваня Фокин.