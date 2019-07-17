Рейс из Челябинска в Москву задержан на 11 часов из-за неисправности самолета

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот", который должен был днем вылететь из Челябинска в Москву, задержали более чем на 11 часов из-за неисправности самолета, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Самолет "Аэрофлота" из Челябинска должен был вылететь в Москву в 12:10 (10:10 мск), однако его отправку перенесли на 23:30 (21:30 мск). Задержка связана с техническими причинами, неисправностью воздушного судна", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что от решения авиакомпании зависит, будет ли пассажирам рейса предоставлен другой самолет.