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Жители села в Свердловской области в результате аварии остались без газоснабжения

В МЧС сообщили, что поврежденный участок газопровода планируют восстановить 18 июля

ТАСС, 18 июля. Газопровод низкого давления, расположенный в селе Быково Свердловской области, оказался поврежден в ночь на четверг в результате автоаварии в Ачитском городском округе. Об этом сообщается на официальном сайте регионального МЧС.

"Поврежденный участок газопровода отключен. Угрозы для населения нет. Без газоснабжения находится 41 частный жилой дом (143 человека, из них 27 детей)", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что восстановление поврежденного участка газопровода запланировано на 18 июля.

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