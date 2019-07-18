Челябинскую облбольницу подозревают в ограничении конкуренции при закупке на 10 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Челябинская областная клиническая больница стала фигурантом дела об ограничении конкуренции при закупке протезов, медицинских игл, расходных материалов на общую сумму 10 млн рублей. Первое заседание по делу состоится 26 июля, сообщила ТАСС пресс-секретарь управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по региону Наталья Мартынюк.

"Возбуждено дело по признакам ограничения конкуренции на закупках, которые проводила Челябинская областная клиническая больница в 2018 и 2019 годах. Речь идет о семи аукционах, общая сумма контрактов по которым составляет около 10 млн рублей. Первое заседание по делу состоится 26 июля в 10:00 (08:00 мск). На него приглашены ответчики и заявитель", - сказала собеседница агентства.

По словам Мартынюк, в большинстве случаев в аукционе был один участник, в результате контракт заключался по максимальной цене либо с компанией "Веста", либо с индивидуальным предпринимателем. "В большинстве случаев никакой экономии бюджетных средств не было", - пояснила она.

По данным челябинского УФАС, заявителем по делу стал следственный отдел по Центральному району Челябинска СУ СК России по региону, который расследует уголовное дело в отношении одного из сотрудников областной больницы.