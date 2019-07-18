Курганские аграрии получили почти 500 млн руб. из бюджета РФ по программе субсидий

ТАСС, 18 июля. Аграрии Курганской области в 2019 году получили субсидии из федерального бюджета на общую сумму 476 млн рублей. Это 75% годового лимита на господдержку сельского хозяйства, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Сельхозтоваропроизводители Курганской области получили различные виды субсидий из федерального бюджета на общую сумму 476 млн рублей. По информации регионального департамента агропромышленного комплекса, это 75% годового лимита, предусмотренного Курганской области на господдержку сельского хозяйства в 2019 году из бюджета РФ" - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что сейчас средства используются для поддержки растениеводства (263,2 млн рублей для 414 получателей), повышения продуктивности в молочном скотоводстве (27,8 млн рублей для 39 получателей), грантовой поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм (109,8 млн рублей для 29 получателей).

Область находится на 11 месте среди субъектов РФ по доведению средств федерального бюджета до аграриев. Средний процент по стране - 47.

Поддержка предпринимательства является основной целью нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов малого и среднего бизнеса, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства. Бюджет нацпроекта составляет 481,5 млрд рублей.