Летевший в Минеральные Воды лайнер вернулся в аэропорт Тюмени из-за неисправности

ТАСС, 22 июля. Самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Тюмени в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности шасси. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК.

"По предварительным данным, в 07:35 (05:35 мск) из аэропорта города Тюмени произвело взлет воздушное судно Boeing 737-500, выполняющее рейс по маршруту Тюмень - Минеральные Воды, авиакомпании Utair. Самолет набрал высоту, однако в ходе полета сработал датчик неисправности шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на борту воздушного судна находилось 105 пассажиров, из них 19 детей и пять членов экипажа.

"В 08:13 (06:13 мск) воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту вылета, пассажиры и члены экипажа не пострадали", - добавили в ведомстве.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.