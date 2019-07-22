Главу управленческого округа в Свердловской области приговорили к 8 годам тюрьмы за взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Синарский районный суд города Каменска-Уральского приговорил главу Южного управленческого округа в Свердловской области Михаила Астахова к 8 годам заключения за получение взятки. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

"Астахов приговорен к восьми годам лишения свободы, к штрафу около 12 млн рублей, что соответствует двукратной сумме взятки", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Свердловского областного суда добавили ТАСС, что также Астахов лишен государственных наград. Помимо этого, чиновник лишен права занимать муниципальные должности сроком на три года.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону рассказали журналистам, что в 2014 году Астахов получил взятку за то, что способствовал в подписании актов о приемке работ и справок о стоимости выполненных работ по двум муниципальным контрактам на строительство детского дома и двух многоквартирных домов в Каменск-Уральском. При этом часть работ не была выполнена. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в общей сложности получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму порядка 6 млн рублей.

Астахов был задержан 12 мая 2018 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Он был назначен главой Южного управленческого округа в марте 2016 года. До этого он являлся главой администрации города Каменска-Уральского, а ранее был депутатом гордумы Каменска-Уральского, возглавлял комитет по социальной политике. В состав Южного управленческого округа входит 14 муниципальных образований.