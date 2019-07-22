На Ямале ведутся поиски пассажира, упавшего из окна теплохода в реку Обь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Следователи на Ямале выясняют обстоятельства падения мужчины с теплохода в реку Обь. Об этом в понедельник сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 22 июля около поселка Салемал Ямальского района на 149 километре реки Обь из окна пассажирского теплохода "Механик Калашников" за борт выпал пассажир 1967 года рождения. Предпринятыми командой теплохода спасательными мероприятиями обнаружить мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту проводится доследственная проверка. "В настоящее время следственными органами следственного управления опрашиваются очевидцы, осуществляются поиски мужчины, а также проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего", - добавили в управлении.