Уралвагонзавод до 2030 года выведет на рынок более 30 продуктов гражданского назначения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ) планирует вывести на рынок более 30 продуктов гражданского назначения до 2030 года, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Ключевой в деятельности УВЗ программой [диверсификации] планируется вывод на рынок до 2030 года более 30 новых "невоенных" продуктов", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора УВЗ по гражданской продукции Кирилла Томащука по итогам совещания, посвященного анализу работы гражданского дивизиона УВЗ в первом полугодии 2019 года.

В пресс-службе добавили, что на совещании обсуждались планы АО "Омсктрансмаш" по выводу на рынок в 2020 году рефрижераторных контейнеров для скоропортящихся продуктов и универсальных вагон-платформ, а также развитие на АО "Уралкриомаш" криогенного производства.

Согласно годовому отчету, в 2018 году УВЗ было представлено к реализации более 50 продуктов гражданского назначения.

По данным сайта компании, доля гражданской продукции на УВЗ в Нижнем Тагиле выросла до 46%, а в целом по корпорации до 38%. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести долю гражданской продукции в общем объеме производства на предприятиях ОПК минимум до 17% к 2020 году, 30% - к 2025 году и 50% - к 2030 году. Этот показатель, согласно стратегии госкорпорации "Ростех", в которую входит "Уралвагонзавод", должен быть достигнут на пять лет раньше - к 2025 году.

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимается, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы и тяжелые огнеметные системы. 100% акций "Уралвагонзавода" принадлежит госкорпорации "Ростех". УВЗ также является разработчиком и изготовителем различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.