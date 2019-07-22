Авиакомпания Finnair прекращает полеты из Екатеринбурга в Финляндию из-за снижения спроса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Европейская авиакомпания Finnair с 10 октября прекращает рейсы по маршруту Хельсинки-Екатеринбург из-за снижения спроса. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в понедельник.

"С 10 октября авиакомпания Finnair прекращает полеты в Екатеринбург. Связано это с недостаточным спросом на билеты для продолжения эксплуатации рейса", - сказал Мальцев.

Как пояснил ТАСС президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, прекращение авиасообщения Екатеринбург-Хельсинки давно прогнозировалось и было ожидаемым.

"Последнее время Finnair нередко отменял рейсы из Екатеринбурга. Кроме того, стало существенно меньше туристов летать с авиакомпанией", - сказал Пузанков, отметив, что Finnair выполнял рейсы из Екатеринбурга в Хельсинки около 20 лет.

Finnair - крупнейшая финская авиакомпания, ее основным акционером является правительство Финляндии. В 2017 году авиакомпания перевезла около 12 млн пассажиров по более чем 100 европейским, 20 азиатским и семи североамериканским направлениям.