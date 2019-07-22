От хлопка бытового газа в поселке Свердловской области пострадал один человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Хлопок бытового газа произошел в поселке Буланаш (Свердловская область) 22 июля. В результате происшествия пострадал один человек, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области.

"В поселке Буланаш Артемовского городского округа в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Хлопок произошел в одной из квартир на первом этаже. В результате хлопка пострадал хозяин квартиры, он с ожогами доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МЧС, в результате хлопка повреждены стены фасада дома и оконная рама в квартире. Специалисты МЧС проводят проверку всех жилых квартир.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе свердловской прокуратуры, по факту инцидента начата проверка. "Прокуратура будет давать оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома, будет установлено, когда проводилось обслуживание газового оборудования", - сказали в региональной прокуратуре.

Буланаш - поселок в Свердловской области. Расположен в 2,5 километрах от города Артемовский.