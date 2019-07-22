{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

От хлопка бытового газа в поселке Свердловской области пострадал один человек

Специалисты МЧС проверяют все жилые квартиры двухэтажного жилого дома
Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Хлопок бытового газа произошел в поселке Буланаш (Свердловская область) 22 июля. В результате происшествия пострадал один человек, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области.

"В поселке Буланаш Артемовского городского округа в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Хлопок произошел в одной из квартир на первом этаже. В результате хлопка пострадал хозяин квартиры, он с ожогами доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МЧС, в результате хлопка повреждены стены фасада дома и оконная рама в квартире. Специалисты МЧС проводят проверку всех жилых квартир.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе свердловской прокуратуры, по факту инцидента начата проверка. "Прокуратура будет давать оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома, будет установлено, когда проводилось обслуживание газового оборудования", - сказали в региональной прокуратуре.

Буланаш - поселок в Свердловской области. Расположен в 2,5 километрах от города Артемовский.

Теги
РоссияСвердловская область
Авиакомпания Finnair прекращает полеты из Екатеринбурга в Финляндию из-за снижения спроса
По словам президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, авиакомпания выполняла рейсы по этому маршруту около 20 лет
Читать полностью