Завод в челябинском моногороде планирует получить прибыль после трех лет убытков

НЯЗЕПЕТРОВСК, /Челябинская область/, 23 июля. /ТАСС/. Градообразующее предприятие моногорода Нязепетровска Челябинской области ООО "Литейно-механический завод" планирует получить по итогам 2019 года 51 млн рублей прибыли после трех лет убытков. Об этом сообщил во вторник журналистам управляющий акционер ГК "Крановые технологии", которой принадлежит предприятие, Евгений Киселев во время рабочей поездки временно исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Текслера.

"Мы ожидаем 51 млн [рублей] прибыли в этом году. Прошлый год мы отработали практически в нули, в позапрошлый год у нас было минус 50 [млн рублей], за год до этого минус 150 [млн рублей]", - сказал он.

Врио губернатора посоветовал руководству предприятия обратить внимание на рынок буровых технологий в нефтегазовой отрасли. "Программу поддержки предприятия мы [правительство региона] сделаем, я лично обращусь в Министерство энергетики РФ с просьбой вписать нас в программу импортозамещения", - добавил Текслер.

Нязепетровск - моногород, в котором проживает более 10 тыс. человек. Градообразующим предприятием является ООО "Литейно-механический завод", который специализируется на производстве и ремонте строительных башенных кранов и является единственным в России производителем быстромонтируемых кранов. По официальным данным, в настоящее время завод загружен только на треть от своих мощностей. Основные предпосылки стагнации - кризис строительной отрасли в РФ и соответствующее падение спроса на башенные краны в стране.