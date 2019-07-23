В воздухе Югры не превышены ПДК вредных веществ из-за дыма от пожаров в Красноярском крае

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Превышение содержания вредных веществ в воздухе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из-за дыма от лесных пожаров в Красноярском крае не зафиксировано, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службах муниципальных образований региона.

22 июля ветер принес дым от лесных пожаров в восточные и центральные районы Югры - Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск.

"В Нижневартовске сегодня дымка от лесных пожаров в Красноярском крае меньше, чем вчера. Но она остается в городе, не такая плотная. Содержание вредных веществ в воздухе в пределах нормы. Обращений от жителей в связи с дымкой не поступало", - сказали в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Советник главы Сургута Александр Оверчук сообщил ТАСС, что в городе смога от лесных пожаров нет. "Сменился ветер, дымка ушла. Содержание вредных веществ в воздухе не превышено", - добавил он. Аналогичный ответ дала пресс-служба администрации Ханты-Мансийска.

По словам главы пресс-службы администрации Нижневартовского района Александры Мартыновой, дымка уменьшилась. "Она значительно меньше, чем была в понедельник. Жители не жалуются на нее. По вредным веществам в воздухе - без превышений", - сказала она ТАСС.

Площадь пожаров в лесах Красноярского края составляет почти 750 тыс. га, на территории региона действует 124 лесных пожара. Основная их часть приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Пожары действуют в Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском районах. Угрозы населенным пунктам нет.