Гайский ГОК приступил к испытаниям первой проходческой установки российского производства

ТАСС, 23 июля. Испытания буровой проходческой установки DF-B1, произведенной на екатеринбургском предприятии "Машиностроительный Холдинг" стартовали на ПАО "Гайский ГОК", сообщила журналистам во вторник пресс-служба Уральской горно-металлургической компании (Гайский ГОК - предприятие сырьевого комплекса УГМК).

"Проходчики будут тестировать машину в шахте на протяжении полугода, после чего дадут оценку ее эффективности и надежности. Можно сказать, что первые испытания показывают неплохие результаты", - рассказали в пресс-службе.

Первую проходческую установку отечественного производства для работы в шахтах "Машиностроительный Холдинг" выпустил впервые. DF-B1 предназначена для проходки выработок и тоннелей.

"Будем надеяться, что опытно-промышленные испытания закончатся успешно, и у нас на комбинате будут работать не уступающие мировым аналогам буровые самоходные установки отечественного производства", - цитирует пресс-служба директора Гайского ГОК Геннадия Ставского.

ПАО "Гайский ГОК" (ГГОК) - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году, является для предприятий холдинга крупнейшим поставщиком сырья. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области. Вся добываемая руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. В составе уникальной гайской руды, кроме меди, содержатся цинк, сера, золото, серебро, а также редкие и рассеянные элементы. На предприятии работает около 6,5 тыс. человек.

Акционерное общество "Машиностроительный холдинг" - ведущая компания в области разработки и изготовления бурового инструмента и оборудования в России. Продукция предприятия применяется на горных предприятиях при добыче рудных и нерудных материалов, на строительных площадках для бурения скважин под сваи и опоры различного назначения, а также при бурении гидрогеологических скважин.