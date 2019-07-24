Специалисты РЭБ в ходе учений под Челябинском скрыли аэродром от бомбардировщиков

ТАСС, 24 июля. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа прикрыли военный аэродром от удара крылатых ракет в ходе специальных учений в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"По замыслу учений самолеты "противника" были подняты в небо для обнаружения стратегического аэродрома и наведения крылатых ракет. Для защиты объекта от радиоэлектронного воздействия расчеты комплексов "Красуха-4С" заняли позиции и развернули уголковые отражатели. В результате постановки помех специалисты исказили навигационное поле и "ослепили" навигационные системы и средства наведения высокоточного оружия истребителей-бомбардировщиков, которые не сумели обнаружить аэродром и нанести по нему ракетно-бомбовый удар", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что в учениях приняли участие более 1,2 тыс. человек. "Проведение специальных учении является одним из этапов подготовки войск округа к проведению стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", - добавили в округе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил ранее, что в сентябре на полигоне Донгуз планируется провести учения "Центр-2019", направленные на отработку задач по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. На маневры приглашены воинские контингенты стран Шанхайской организации сотрудничества. Эти учения станут главной проверкой боеготовности российской армии в 2019 году и первые пройдут не только на территории России, но и на полигонах других стран Организации Договора о коллективной безопасности.