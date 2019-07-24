Командующий войсками ЦВО представил нового командира уральской танковой дивизии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин представил личному составу округа нового командира танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, генерал-майора Виталия Герасимова. Церемония прошла в штабе ЦВО в Екатеринбурге, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"Виталий Герасимов родился 9 июля 1977 года. В 1999 году окончил Казанский филиал Челябинского танкового института. Последовательно прошел все командные должности от командира танкового взвода до командира мотострелковой бригады. В 2007 году окончил общевойсковую академию имени М. В. Фрунзе, в 2019 г. - Военную академию Генерального штаба ВС РФ", - уточняется в сообщении.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.