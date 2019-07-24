На экс-главу курганского детдома завели дело о махинациях с квартирой воспитанника

ТАСС, 24 июля. Уголовное дело возбуждено следственными органами СК РФ по Курганской области в отношении бывшего и. о. директора "Катайского детского дома" в Курганской области. Он подозревается в мошенничестве на 800 тысяч рублей при продаже квартиры одному из воспитанников, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Предварительно установлено, что в начале текущего года исполняющий обязанности директора детского дома ввел в заблуждение одного из воспитанников учреждения и убедил подростка в том, что выпускникам детского дома после наступления их совершеннолетия жилые помещения предоставляться не будут. При этом подозреваемый, зная о наличии у воспитанника на счете определенной суммы денег и пользуясь доверием, склонил его к покупке квартиры, принадлежащей своему родственнику. Рыночная стоимость квартиры была существенно завышена. Получив от юноши 800 тысяч рублей, подозреваемый передал ему ключи от указанной квартиры, не оформляя договора купли-продажи и не составляя необходимые для передачи права собственности документы", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в отношении бывшего и. о. директора "Катайского детского дома" возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения").