Пострадавшая при пожаре в курганском храме икона Богородицы XVIII века будет восстановлена

ТАСС, 24 июля. Чудотворная Чимеевская икона Божией Матери XVIII века, которая была повреждена при пожаре в церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, готовится к отправке на восстановление. Об этом во вторник сообщил врио губернатора Вадим Шумков на официальной странице "ВКонтакте".

3 июля в церкви произошел пожар из-за неисправности кондиционера. Церковь XIX века полностью сгорела и не подлежит реставрации. Также пострадала Чимеевская икона Божией Матери XVIII века.

"В связи с высокой значимостью вопроса восстановления храма в Чимеево, поддержал инициативу создания фонда "Чимеевская святыня". В настоящее время икона Божьей Матери готовится к отправке на восстановление", - написал Шумков.