"Курганмашзавод" увеличит уставной капитал в 55 раз до 9,3 млрд рублей за счет допэмиссии

ТАСС, 24 июля. Совет акционеров ПАО "Курганмашзавод" (КМЗ; единственное в РФ предприятие, выпускающее боевые машины пехоты; входит в Ростех) принял решение увеличить уставный капитал в 55 раз - до 9,267 млрд рублей - путем размещения дополнительных обыкновенных акций, говорится в опубликованных в среду материалах компании.

КМЗ, который находится в сложном финансовом положении и обременен долгами, в 2019 году перешел под акционерный контроль госкорпорации "Ростех". Сделка по приобретению 74,5% акций предприятия состоялась 21 февраля. Покупателем акций выступило НПО "Высокоточные комплексы". Другими крупными акционерами предприятия являются АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" и ОАО "Красноярский проектно-конструкторский технологический институт комбайностроения".

"Увеличить уставный капитал ПАО "Курганмашзавод" до размера 9,267 млрд рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций", - говорится в сообщении. Ранее на предприятии сообщали ТАСС, что за счет допэмиссии намерены сократить долговую нагрузку и привлечь новые инвестиции.

Согласно опубликованным данным, всего будет размещено 9,1 млрд дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью один один рубль каждая. Акции будут размещены по закрытой подписке, в числе потенциальных приобретателей указано АО "РТ-Курганмашзавод".

Арбитражный суд Москвы рассматривает иск к КМЗ от "Рособоронэкспорта", который также входит в "Ростех", о взыскании с завода более 5,3 млрд рублей. Госкорпорация объяснила иск действиями, связанными с нормализацией работы завода. В настоящее время уставный капитал предприятия составляет 167,8 млн рублей и поделен на обыкновенные и привилегированные акции номиналом один рубль. По итогам 2018 финансового года предприятие получило прибыль в размере почти 200 млн рублей, впервые с 2014 года завершив год без убытка.

"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, которые состоят на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.