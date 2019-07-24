В Свердловской области в 2018 году уменьшился процент пищевой продукции низкого качества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Доля неудовлетворительных проб пищевой продукции в Свердловской области сократилась в 2018 году до 6%. Отмечается тенденция к увеличению качества продуктов в регионе, сообщил в среду на пресс-конференции в уральском пресс-центре ТАСС заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов.

"По Свердловской области удельный вес неудовлетворительных проб продукции на сегодняшний день составляет порядка 6 процентов. Снижение процента связано с проведением надзорных и просветительных мероприятий на производствах, которые реализуют продукты питания. <…> В 2017 году удельный вес неудовлетворительных проб пищевой продукции по микробиологическим показателям составил 6,4 процента", - сказал Власов.

Результаты мониторинга качества и безопасности продукции, проводимые органами Роспотребнадзора, указывают на снижение как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. Отмечается снижение микробного загрязнения в мясопродуктах, птицепродукции, рыбных продуктах, кондитерской и кулинарной продукции. По санитарно-химическим показателям процент продукции низкого качества снизился на 0,6 процента за год. Больший процент по санитарно-химическим показателям неудовлетворительных проб приходится на мясопродукты.

Власов отметил, что в рамках национального проекта "Демография" в области планируется ряд мероприятий, направленных на формирование системы мотивации населения к здоровому образу жизни, в том числе здоровому питанию. "В рамках проекта Управление Роспотребнадзора по Свердловской области будет проводить мониторинг за показателями качества пищевой продукции", - добавил он.

Для того, чтобы мотивировать граждан к здоровому образу жизни, необходимо установить нормативный документ, считает заведующая отделом гигиены питания, качества и безопасности продукции Екатеринбургского медицинского-научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий Татьяна Мажаева. Документ должен регулировать ценовой баланс пищевых продуктов: нужно снизить цены на здоровые продукты и увеличить стоимость, например, колбасных и кондитерских изделий. К тому же важно образование, просвещение на тему ЗОЖ в течение всей жизни, подчеркнула Мажаева.