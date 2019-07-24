Подозреваемый по делу об убийстве на Урале экс-главы киргизской диаспоры задержан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Подозреваемый по делу об убийстве экс-руководителя общественной организации "Кыргызстан-Урал", бизнесмена Камчыбека Каримова был задержан в Челябинской области. Об этом ТАСС сообщил источник в национальной диаспоре в среду.

"Одного человека поймали в Челябинской области. Вероятно, он был наводчиком. Про двух непосредственных исполнителей неизвестно", - сказал собеседник агентства.

В СУ СКР по Свердловской области от комментария по данному факту воздержались.

Каримов был убит 2 июля в одном из дворов Екатеринбурга. По данным Следственного комитета по Свердловской области, основной версией убийства мужчины стал корыстный мотив нападавших. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).