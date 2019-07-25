Площадь лесных пожаров в Югре сократилась почти в 16 раз, до 45 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре составляет 44,6 га, по данным на утро четверга. За сутки было ликвидировано девять природных пожаров на общей площади 703,32 га, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"По состоянию на 06:00 местного времени (04:00 мск) 25 июля, на территории ХМАО - Югры зарегистрировано пять природных пожаров. В частности, в Кондинском районе действует один на площади 4,5 га и два локализовано на площади 3 га и 7,8 га. В Сургутском районе лес горит на площади 5,5 га, а в Ханты-Мансийском районе природных пожар локализован на площади 1,5 га", - говорится в сообщении.

Все пожары низовые, их причина - грозы, уточняется в сводке.

При этом, за сутки было ликвидировано девять природных пожаров на общей площади 703,32 га в Белоярском, Сурутском, Ханты-Мансийском, Кондинском районах. Таким образом, площадь лесных пожаров в регионе сократилась в 15,8 раз.

По информации на сайте "Центроспас-Югория", всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 138 лесных пожаров на общей площади 2882,66 га. В 2018 году на аналогичную дату в регионе произошло 124 лесных пожара на общей площади 2887,26 га.