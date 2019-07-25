Рейс UTair из Ханты-Мансийска в Москву задержан почти на 3,5 часа по техпричинам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июля. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании Utair из Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в Москву задержан в четверг почти на 3,5 часа по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта Ханты-Мансийска.

"Вылет самолета авиакомпании UTair из Ханты-Мансийска в [московский] аэропорт Внуково задержан по техническим причинам. Сейчас в Ханты-Мансийск летит резервный борт из Уфы. На нем должны улететь пассажиры в Москву", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время часть пассажиров вернулась домой, а часть размещена в гостинице.

По данным онлайн-табло аэропорта Ханты-Мансийска, вылет рейса задержан до 11:00 (09:00 мск) по местному времени. По расписанию он должен был вылететь в 07:40 (05:40 мск) по местному времени.