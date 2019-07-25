В Екатеринбурге медицинский спецназ отработал авиатранспортировку тяжело раненых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Медицинский отряд специального назначения провел учения по эвакуации и приему условно раненых военнослужащих в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в четверг.

"В ходе учений военные медики отработали вопросы авиатранспортировки тяжело раненых военнослужащих, где оказали квалифицированную медицинскую помощь на борту специального самолета Ан-26, предназначенного для медицинской эвакуации раненых и больных. Медицинский персонал Екатеринбургского военного госпиталя развернул аэродромный пункт приема раненных, лабораторный комплекс и хирургическое отделение, позволяющее выполнять все виды операций. Врачебная бригада провела тренировку по сортировке и распределению условно раненых", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в учениях принимали участие более 500 военнослужащих и гражданского медперсонала, задействовано более 50 единиц автомобильной и специальной медицинской техники, в том числе мобильные реанимационные станции. "Проведение специальных учений является одним из этапов подготовки войск округа к проведению стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", - пояснили в округе.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в сентябре на полигоне Донгуз планируется провести учения "Центр-2019", направленные на отработку задач по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. На маневры приглашены воинские контингенты стран Шанхайской организации сотрудничества. Эти учения станут главной проверкой боеготовности российской армии в 2019 году и первые пройдут не только на территории России, но и на полигонах других стран Организации Договора о коллективной безопасности.