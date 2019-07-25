Суд в Челябинске повторно рассмотрит уголовное дело бывшего сити-менеджера Давыдова

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Материалы уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повторно поступили в Советский районный суд. Дело будет рассмотрено другим судьей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе инстанции.

Давыдов осенью 2017 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Позже обвинение переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями. В марте 2019 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела. Однако позже апелляционной инстанцией Свердловского областного суда постановление было отменено.

"Советский районный суд принял к повторному рассмотрению материалы уголовного дела в отношении Сергея Давыдова. Они поступили 23 июля. Дело будет рассматривать другой судья. Материалы переданы судье два дня назад, поэтому дата рассмотрения пока не назначена", - сказала собеседница агентства.

Давыдов был прокурором Челябинска и районным прокурором. С 2005 года, когда главой Челябинска был Михаил Юревич, работал его первым заместителем. В 2010-2014 гг. возглавлял администрацию города.